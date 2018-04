Groene aanslagreiniger van déze populaire budgetketen blijkt levensgevaarlijk voor katten

Heb je onlangs een groene aanslagreiniger gekocht bij Action? Dan kun je er maar het best heel voorzichtig mee zijn, zeker als je een kat hebt. Daarvoor waarschuwt Radar.

Het spul van het merk ‘Green Boots’ blijkt namelijk levensgevaarlijk voor katten te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van Radar.

Brandwonden

Het consumentenprogramma liet de aanslagreiniger kritisch onder de loep nemen toen ze de ene na de andere klacht erover kregen van kattenbaasjes. Hun beestje had het middel opgelikt, met brandwonden tot gevolg.

Gif

De stof die alle ellende veroorzaakt is didecyldimethylammonium chloride, dat onverdund in de aanslagreiniger zit. “Het lijkt erop dat er iets in zit dat katten lekker vinden”, vertelt dierenarts Bram Kaptein aan Radar. “Ze rollen er doorheen en likken zich vervolgens helemaal schoon. Het gif komt dan binnen.” Hierdoor raken de slijmvliezen onherstelbaar beschadigd. Hoe meer vloeistof ze oplikken, hoe ernstiger de brandwonden zijn. Zo had Bram katten die na een week weer aten, “maar bij ernstige verbranding verschrompelt de tong, dan is euthanasie de enige optie.”

Ook gevaarlijk voor mensen

Niet alleen katten, maar ook mensen moeten oppassen met het spul, wordt gewaarschuwd. Mors je met het middel op je huid? Spoel het dan direct af met water. Op je slippers het spul over de tegels verspreiden is daarom dus misschien ook niet zo’n goed plan.

Verpakking aanpassen

Action heeft inmiddels ook op de kwestie gereageerd. De aanslagreiniger halen ze niet uit het assortiment, maar ze passen wel de verpakking aan met een duidelijke waarschuwing over het gevaar voor dieren. Zo adviseren zij zelf om goed op je huisdier te letten als je het spul gebruikt en je kat binnen te houden.

Bron: Radar. Beeld: Facebook, iStock

