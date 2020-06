Op autovakantie? Met zoveel mensen mag je per land in de auto zitten

Vliegen is voor veel mensen nog een brug te ver maar de autovakanties worden volop gepland! Ben jij ook van plan om met de auto de hort op te gaan en Europa in te duiken? Lees dan eerst even door wat de regels zijn van deze Europese landen over het maximum aantal passagiers.

En pak je mondkapje maar vast in.

Nederland

In Nederland zijn de regels al een tijdje hetzelfde: je mag met meerdere mensen in de auto zitten, mits je tot hetzelfde huishouden behoort. Als dat niet het geval is, moet je 1,5 meter afstand houden. Dat is niet te doen. Toch is het niet strafbaar om met 2 mensen in 1 auto te zitten, ook al behoor je niet tot 1 huishouden. Vanaf 3 personen kun je wel een boete krijgen. Zelfs als 2 daarvan tot hetzelfde huishouden behoren en slechts 1 persoon ‘extra’ is. Dit geldt overigens niet voor kinderen onder de 12 jaar.

Populaire vakantielanden

Maar hoe zit dat in andere landen? Als je straks met een (samengesteld) gezin of een vriendengroep namelijk met de auto naar Zuid-Frankrijk, Italië of Oostenrijk zou willen rijden, is het wel zo fijn om te weten of je een boete riskeert. Daarom hier een klein overzicht van een aantal populaire vakantielanden.

België

Als je het dit jaar liever nog niet al te ver van huis wilt zoeken, dan is België de ideale vakantiebestemming. En prima met de auto te bereiken. Als je in België bent, gelden dezelfde regels als in Nederland: maximaal 2 personen per auto, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.