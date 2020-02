Dit is de betekenis van het aantal rozen in je valentijnsboeket

Niet alleen de kleur van een roos heeft een speciale betekenis, ook het aantal rozen in een boeket zegt iets bijzonders. Dus heb jij met Valentijnsdag een boeket gehad van je partner? Tel ze dan maar eens snel en kijk wat je geliefde je wil zeggen.

1 roos

Betekenis: erkenning. Wanneer je een losse rode roos krijgt, is dit een bezegeling van je relatie. Je partner wil hiermee zeggen ‘ik hou nog steeds alleen van jou’ of ‘het was liefde op het eerste gezicht’. Als je een losse roos krijgt in een andere kleur dan rood, dan is het een bedankje.

Advertentie

2 rozen

Betekenis: een vraag. Het is gepast om 2 rozen te geven bij een huwelijksaanzoek. De officiële betekenis van 2 rozen is dan ook ‘trouw met me’.

3 rozen

Betekenis: ik hou van jou. 3 rozen worden vaak gegeven bij een jubileum van een relatie. De rozen staan dan ook voor jou, je partner en jullie relatie.

5 rozen

Betekenis: ik hou zielsveel van jou. Het is bij een lange relatie dus heel geschikt om 5 rozen te geven.

6 rozen

Betekenis: ik ben verliefd. Met 6 rozen kan je iemand je verliefdheid toegeven. Dit is dus heel geschikt bij prille liefde.

7 rozen

Betekenis: laten we voor altijd bij elkaar blijven. Als je 7 rozen krijgt, zit je relatie dus wel goed.

10 rozen

Betekenis: perfectie. Als je een bos met 10 rozen krijgt, laat je partner je weten dat hij jou en/of jullie relatie perfect vindt. Hij geeft het een dikke 10!

12 rozen

Betekenis: aanzoek. Net als 2 rozen is een bos van 12 rozen heel geschikt om bij een huwelijksaanzoek te geven. Maar ook bij de vraag of je een relatie wil aangaan.

13 rozen

Betekenis: geheime aanbidder. Een dozijn rozen + 1 staan voor een geheime aanbidder en zijn dus heel geschikt voor Valentijnsdag.

15 of 18 rozen

Betekenis: sorry! Wanneer je je excuses wil aanbieden, kun je dat het beste met 15 of 18 rozen doen.

25 rozen

Betekenis: gefeliciteerd. Wanneer je iemand wil feliciteren met een verjaardag of een prestatie, dan is 25 het beste aantal.

50 rozen

Betekenis: onvoorwaardelijke liefde. Een boeket met 50 rozen is een prachtig liefdesgebaar.

99 of 100 rozen

Betekenis: ware liefde. Hiermee zegt je partner ‘jij bent voor mij de ware’.

365 rozen

Betekenis: ik hou elke dag van het jaar van je. Een grote bos rozen, voor een liefdevol jaar samen.

Met déze handige tips blijft elk boeket langer mooi.



De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Rodewijk rozen, Een speciaal moment. Beeld: iStock