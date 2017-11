Is dít de eerste 'aanwijzing' van het nieuwe seizoen Wie is de Mol?

We zijn nog maar net bijgekomen van de kandidatenlijst, of de populaire Facebookpagina Wie is de Mol Hints & Aanwijzingen stookt het mollotenvuurtje nog eens lekker op.

Want ja, zeg nou zelf, is dit niet klare taal van de programmamakers?

Nieuw seizoen

Aan het nieuwe seizoen van WIDM, dat op 6 januari 2018 begint, doen onder anderen Jan Versteegh, Olcay Gulsen en dus Ron Boszhard mee.

Elke dag (gratis) de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook WidM Hints & Aanwijzingen. Beeld: Instagram