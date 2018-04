Onze favoriete budgetwinkel heeft nu dít ultieme zomeraccessoire in de collectie

Grote kans dat jij met dit zomerse weer de laatste dagen in de tuin ligt te genieten of dobbert op het water. Laat onze favoriete budgetwinkel Action daar nu net een bijpassend accessoire voor hebben.

Want waar ben je met deze warme dagen zonder een koud drankje?

Flamingo all the way

Met waarschijnlijk al een hele flamingoverzameling op stal, kan deze opblaasbare koeler voortaan ook mee met je zomerse uitstapjes. Of je nu naar een feestje gaat, een dagje aan het water ligt of lekker in de tuin gaat genieten: deze flamingokoeler zal bij iedereen in de smaak vallen.

En Action zou Action niet zijn als ze het item niet voor een habbekrats verkopen: voor 3,89 euro haal je de flamingokoeler in huis.

Beeld: iStock

