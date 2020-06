Déze adembenemende podcastserie beluister je in 1 lange wandeling

De komende weken blijft het heerlijk wandelweer. Tijd om de hort op te gaan en de natuur in te duiken voor een lange wandeling dus! Maar ben je wel klaar met het luisteren naar de vogeltjes en heb je behoefte aan iets meer afleiding tijdens je wandeltocht?

Dan is déze podcast echt iets voor jou.

Verdwenen vrouwen

Pak even lekker een momentje voor jezelf en maak een lange wandeling in de natuur. Stippel een route van zo’n 7 kilometer uit en trek je wandelschoenen maar aan: met deze podcast op je oren loop je moeiteloos een flink uur. In de 3-delige podcastserie De Blankenberge tapes verlies je jezelf namelijk in het bloedstollend spannende verhaal van verschillende vrouwen die in aanraking kwamen met ogenschijnlijk leuke mannen. Totdat zij én hun liefdes van de aardbodem verdwenen leken te zijn. In de podcast gaan 2 rechercheurs op onderzoek uit en dat brengt ze naar Blankenberge: de plek waar een nieuw slachtoffer lijkt te gaan vallen.

Babylon

In 1 uur en 20 minuten loodsen verschillende vertellers je door het hele verhaal. En geloof ons: je gaat niet kunnen stoppen met luisteren. Ben je nog wel lekker aan het wandelen als de podcast af is? Dan kun je verdergaan met de podcast-serie Babylon. Deze spannende serie van slechts 30 minuten werd door dezelfde makers gemaakt. En daarmee loop je met plezier nog een aantal kilometers verder.

