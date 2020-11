Dit zijn de leukste adventskalenders om mee af te tellen tot kerst

Tijdens de feestdagen is de adventskalender een populair cadeau. Met een adventskalender geef je eigenlijk de hele maand december, tot aan kerst, een cadeautje. En zeg nou zelf: wie wilt dat nou niet?

Begin jij ook al in de stemming te komen voor kerst? Wij kunnen niet wachten. Kerstfilms kijken, kersttrui uit de kast, open haard aan, warme chocolademelk drinken en natuurlijk de kerstboom versieren. December is de maand van gezelligheid, lekker eten en niet te vergeten: cadeautjes!

Verwen jouw dierbaren daarom nu met een adventskalender en tel op een bijzondere manier af tot de feestdagen. De leukste adventskalenders hebben we daarom voor je op een rijtje gezet:

1. Voor een lekker verwenmoment: Rituals 3D-kalender

Door deze kalender cadeau te geven, kun je een vriend(in) of familielid flink verwennen. In het pakket zitten 24 verwenmomentjes. Zodat je tot aan kerst iedere dag een leuke verrassing krijgt. Je moet voor de kalender wel even in de buidel tasten, want de 3D-kalender kost € 89,90,-:

2. Voor de beautyqueen: L’Occitane adventskalender

L’Occitane heeft dit jaar drie verschillende adventskalenders. De Provençaalse Kiosk, de Lersbox of de DIY kalender waarbij je jouw kalender zelf kan samenstellen. Kortom: je kiest zelf de producten. Ga je liever voor het verrassingseffect, kies dan De Provençaalse Kiosk.

Voor een adventskalender van L’Occitane betaal je € 59,-:

3. Voor de lekkerbek: Chocolade adventskalender

Het aftellen kan beginnen met deze overheerlijke chocolade-adventkalender! Smullen wordt het zeker met zo’n klassieker.

Côte d'Or Chocolade Adventskalender 19,90 Bestel hier

4. Voor de huismus: Yankee Candle-kalender

Lekker ruiken in je huis, gaat het absoluut met deze kalender. Denk aan geuren van zoete balsem, vers gebakken lekkernijen en besneeuwde winterwonderen, allemaal in één kalender. Deze heerlijk geurende schat is te koop voor € 52,-:

5. Voor je beste vriendin: Nivea-adventskalender

Heb je een echte beautyfreak in je gezin? Geef dan de Nivea adventskalender cadeau. 24 dagen vol verrassingen. Van haar tot gezicht, tot nagelproducten. Je vindt het allemaal in deze kalender. De Nivea-kalender kost € 44,95,-:

6. Voor de grootste Meiland-fan: ALDI adventskalender

Nu al zin om te “wijnen, wijnen, wijnen“? Ga dan snel naar Aldi daar krijg je een selectie van 24 miniflesjes wijn. De mini-flesjes bevatten allemaal 200 ml. Een mooi glas waarbij je alvast een voorproefje krijgt van de wijnen die bij Aldi worden verkocht. Proost! Deze kalender kost € 49,99,-:

7. Voor de beautyfreak: Mac Cosmesticskalender

De Mac Cosmetics adventskalender van 2020 is dit jaar voorzien van maar liefst 24 Mac producten. Dit jaar heeft Mac ervoor gekozen om vooral zijn Frosted Fireworks collectie onder de aandacht te brengen. Aan deze kalender hangt wel een behoorlijk prijskaartje. De Mac Cosmeticskalender kost € 159,95,-:

8. Voor de beauty liefhebber: Bijenkorf Beauty Limited Edition 2020

De adventskalender van de Bijenkorf is dit jaar magisch en in iconisch Bijenkorf-blauw. In de 25 doosjes zitten beauty musthaves van topmerken die verkrijgbaar zijn bij het warenhuis. De Bijenkorf-kalender kost: 99,- :



9. Voor de duurzame make-up queen: De Revolution Advent

De Makeup Revolution adventskalender geef je cadeau aan iedereen die duurzaam bezig is en er ook nog eens van een verzorgd uiterlijk houdt! De kalender bevat allemaal exclusieve producten die cruelty free en vegan zijn. Deze kalender kost: €81,99,-:

10. Voor ieder wat wils: De Douglas Make-Up Adventskalender

Hoewel we in deze periode meer binnen zitten en eigenlijk geen make-up hoeven te dragen, hebben we er soms wel behoefte aan. Is het niet voor die vijf minuten in de supermarkt, is het wel om jezelf even mooi te voelen. De kalender van Douglas is verkrijgbaar voor een fijn prijsje en zit bomvol moois. Ook leuk er is een mannen-variant! Deze kalender kost € 32,99,- per stuk:

Zelf een cadeau maken, dat doe je zo:

Bron: Instagram, Bol.com & Douglas. Beeld: iStock (hoofd) in artikel Douglas.