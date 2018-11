Libelle test: dit zijn de leukste beauty-adventskalenders van 2018

Jingle bells, jingle bells… De kerstdagen komen er weer aan! Er is geen leukere manier om af te tellen tot Kerstmis dan met een adventskalender. Daarom testten wij voor jou de leukste beauty-adventskalenders die dit jaar te koop zijn.

En dat ziet er zo uit…



ASOS

Deze zogeheten Face + Body kalender heeft de beste waarde in verhouding tot inkoopprijs van alle kalenders. Logisch: er zitten allerlei prachtige producten in van duurdere merken. Van een gezichtsmasker tot lippenstift, er is voor ieder wat wils. Vooral de Holika Holika Aloe 99% kalmerende gel spreekt ons aan. In deze grappig uitziende groene tube zit een doorzichtige gel die op het eerste oog een beetje een gekke textuur heeft. Zodra je dit middeltje aanbrengt op je gezichtshuid of haarpunten, worden deze onmiddellijk heel zacht. Goed spul! Híer kun je de Face + Body-kalender kopen.

Waarde: ± €185. Verkoopprijs: €76,99.



Body Shop

In de 25 Days of the Enchanted Deluxe adventskalender van de Body Shop staat Dani het hert centraal. Hij staat parmantig op de voorkant van de auberginekleurige doos, die je kan openklappen, waarna allerlei kleine doosjes zichtbaar worden. Op elk doosje staat een tip die met de natuur te maken heeft, zoals ‘verander je groenterestjes in een composthoop’ en ‘deel een foto van je wildste avontuur in de natuur’. In de doos zitten veel verschillende producten, zoals een matte vloeibare lippenstift en een fullsize body butter. Onze favoriet is de heerlijk ruikende amandel handcrème! Wij vinden deze kalender vooral leuk als cadeau voor een tiener. Er zitten namelijk allerlei handige producten als een wimperkruller en een nagelvijl in: een aanzienlijke uitbreiding voor wie nog geen complete make-up collectie heeft!

Híer kun je de 25 Days of the Enchanted Deluxe kalender kopen!

Waarde: €138,-. Verkoopprijs: €85,-.



Lush

Wát een prachtige doos! Voordat je de 12 Days of Christmas kalender van Lush openmaakt, ruik je de overheersende geur van badartikelen al. Dezelfde geur die je ook ruikt wanneer je langs een van de winkels van Lush loopt. In deze achthoekige doos met goudkleurige opdruk zitten twaalf producten, waarvan acht voor in het bad. Als je alleen een douche hebt, kun je deze doos dus beter overslaan. Het merendeel van de producten zit los in de doos: ‘Wij doen het liever zonder overbodige verpakking,’ staat op het bijgevoegde kaartje met productinformatie. Daar worden wij blij van! En wat wij ook leuk vinden: alle producten zijn veganistisch. Onze favorieten in de glimmende doos zijn de naughty elf bruisbal in de vorm van een kerstmannetje en de zoet ruikende snow fairy douchegel. Ook bijzonder: de Buck’s Fizz body conditioner, een fris ruikend product waardoor je huid de hele winter zacht blijft. De daadwerkelijke waarde van de doos ligt helaas lager dan de verkoopprijs. Zonde, want het is zo’n mooi product!

Híer kun je de 12 Days of Christmas kalender kopen!

Waarde: €88,15. Verkoopprijs: €99,50.



Action

Dit is de Max & More adventskalender, gemaakt door het make-up merk van Action. Wat wij vooral heel fijn vinden aan de 24-delige kalender, is de prijs! Doordat het zo’n koopje is, is het een leuk cadeau om te gebruiken voor een Sinterklaas-dobbelspel. Zo kan de winnaar in de aanloop naar de kerstdagen genieten van allerlei producten, waaronder verschillende kleuren nagellak, oogschaduw en zelfs zogenaamde highlighter drops. Alle producten in de kalender zijn dierproefvrij. We vinden de verpakking wat simpel, maar dit is slechts in vergelijking met de andere kalenders. Oneerlijk natuurlijk, want de kosten van deze kalender liggen véél lager! De vrolijke kleuren van de producten fleuren je make-up collectie mooi op. Uitermate geschikt voor de kerst, deze feestelijke make-up!

Híer kun je de Max & More kalender kopen!

Waarde: ± €14,-. Verkoopprijs: €9,95.



Rituals

Wat een mooie rode kerstboom, deze Ritual of Advent kalender! Dit product brengt werkelijk ieder huis in kerstsferen. Heel leuk om in huis neer te zetten, maar ook van de inhoud worden we blij. In de doos zitten allerlei verschillende producten, zoals douche gels, de Rituals of Sakura shower scrub en make-up remover doekjes. Een leuke verrassing was de Ritual of Namasté anti-aging ampoule booster. Dat is nogal een naam voor zo’n klein flesje! Met dit product kun je je winterhuidje goed hydrateren. Iedere zondag mag je een klein kaarsje uitpakken: geheel volgens de traditie van de advent. Wij vinden de producten in deze kalender heerlijk, en niet alleen omdat ze zo lekker ruiken. Alle producten, behalve de nagelvijl, zijn namelijk in Europa gemaakt. Goed voor de lokale economie, dus.

Híer kun je de Ritual of Advent kalender kopen!

Waarde volgens Rituals: €120,-. Onze berekening: ± €110,-. Verkoopprijs: €59,50.



Yves Rocher

De verpakking van deze kalender is fijn vierkant, héél makkelijk dus voor wie niet zo goed kan inpakken. In de verpakking zitten allerlei kleine doosjes met glimmende versieringen. Ideaal om volgend jaar opnieuw te gebruiken! En alsof dat al niet duurzaam genoeg is: de kalender bestaat uit 100% recyclebaar karton. Dit is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. De doosjes zijn aan de andere kant wel heel verleidelijk, waardoor het moeilijk is om niet alles in één keer eruit te halen. In de kalender zitten zowel bad- en doucheproducten als cosmetica. Acht van de 24 producten zijn full size, geen mini-verpakkingen dus. Eén die opvalt is de hydraterende micellaire reinigingslotion. Met dit product verwijder je make-up. Tegelijkertijd wordt de huid gehydrateerd en verkwikt. Ook de kleine producten zijn leuk: onze favoriet is de mini-parfum. Heel handig om mee te nemen op stap in je tasje!

Híer kun je de kalender kopen!

Waarde: ± €100,-. Verkoopprijs: €49,50.



H&M

Perfect voor wie er dol is op nagels lakken! Deze Nail Colour Countdown kalender is gevuld met 24 kleurtjes mini-nagellak die ideaal zijn voor de feestdagen. De mooiste kleur vinden wij Atlantis, een zeegroene kleur met een gouden tint erin en kleine glittertjes. Zo wordt iedere outfit een feestje! Ook mooi is de kleur Tea in the Libary, een lieve zachtroze tint die je zeker ook kunt dragen buiten de feestdagen om. We zijn dol op deze kalender, maar begrijpen ook dat ‘ie niet voor iedereen is weggelegd. We hebben natuurlijk niet allemaal behoefte aan 24 verschillende kleuren nagellak!

Híer kun je de Nail Colour Countdown kalender kopen!

Waarde: €60,-. Verkoopprijs: €39,99.



l’Occitane

Deze ‘magische’ premium adventskalender werkt als een prachtig spel. Door de twee zijden van elkaar af te bewegen, draai je als een soort rubik’s kubus door naar nieuwe vakjes. Wat een origineel idee! Deze wonderlijke verpakking werd speciaal ontworpen door Castelbajac Paris. Je trekt de geel- en goudkleurige vakjes met designs makkelijk open. Daardoor is het wel lastig om er zo lang vanaf te blijven… In de kalender zitten onder andere anti-aging verzorgingsproducten, handcrèmes en balsem om je winterse lippen weer zacht te maken. Favoriet op de redactie is het flesje Terre de Lumière parfum. Een frisse en verleidelijk zoete geur in een mooi flesje. De verpakking hiervan is wel een beetje onhandig, omdat ’t geen spray is, maar met een dopje opengaat.

Híer kun je de kalender kopen!

Waarde: €107,50. Verkoopprijs: €99,-.

