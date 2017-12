Advies van Rijkswaterstaat: blijf morgen thuis als dat kan

Op het spoor en op de wegen wordt morgen ook veel overlast verwacht door de sneeuw.

Het zal een ontzettend heftige spits worden, zo wordt voorspeld.

Oppassen

De ochtend is al geen pretje in de file, maar vooral de avondspits is wat ’t ‘m doet. Er gaat namelijk opnieuw sneeuw vallen in de middag. En behoorlijk wat ook, als we de weerstations mogen geloven. Op de wegen kan het spekglad zijn doordat de sneeuw iets smelt en weer opvriest. Er rijden ook een stuk minder treinen vanwege een aangepaste dienstregeling, dus op het werk komen is zo makkelijk nog niet, op deze winterse maandag. Door de sneeuwval zijn er nu al zeker 150 ongelukken gebeurd op de wegen.

Blijf maar binnen

Het witte pak ligt er nogMaar morgen wordt het opnieuw afzien, aldus Rijkswaterstaat. Als je de mogelijkheid hebt om thuis te werken, dan is dat zeker aan te raden. Jaap Volkerts van Rijkswaterstaat: “Het gaat de hele dag sneeuwen, misschien wel meer dan vandaag. Het wordt een heel zware dag op de weg. Het advies om je reis uit te stellen als dat kan, blijft van kracht.” Er is inmiddels al meer dan 10 miljoen kilo zout gestrooid.

Toch levert het barre winterweer ook gezellige plaatjes op:

Ook Twitter staat vol met mooie plaatjes:

Dit plaatst hoofdredacteur Hilmar:

En dit is ook wel een prachtig plaatje van Amsterdam:

Mijn leven en mijn camera’s leven gewaagd voor een minuut beeld van de sneeuwval in Amsterdam. 💙❄ pic.twitter.com/4wTRjzqZmk — Gosse Bouma 📽 (@Gosserd) 10 december 2017

