Advies vakbond FNV: “Sluit alle supermarkten tijdens kerst”

Dat hij best muzikaal is, liet Hugo de Jonge eerder al zien in ‘Rooijakkers over de vloer’. In Beau deed hij dat vrijdagavond nog eens dunnetjes over. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport knalde er namelijk tijdens een interview een echte kerstklassieker uit.

Hugo de Jonge had eerder al aan Jaïr Ferwerda beloofd dat hij het nummer ‘White Christmas’ zou zingen en hij bleek de beroerdste niet te zijn: toen Jaïr hem namelijk op zijn eerdere belofte aansprak, begon hij spontaan het nummer te zingen.

“Wat gebeurt hier?”

Zijn ‘optreden’ zorgde nogal voor verdeelde reacties. Jaïr reageerde namelijk dolenthousiast en noemde de minister een ‘crooner’ en zijn optreden ‘ongelofelijk’. De verslaggever meent zelfs dat een deelname aan ‘The Voice of Holland’ er wel in zit. Iets wat Hugo de Jonge zelf ook wel wat lijkt: “Weet je? Ik zou daar ongelofelijk veel zin in hebben. Dat lijkt me fantastisch ja.” Eén van de presentatrices van The Voice, Chantal Janzen, zit toevallig bij Beau in de studio en reageert nogal verbaasd. “Wat gebeurt hier?! Als hij het maar leuk heeft gehad, denk ik dan.”