Afschuwelijk: kat wordt tijdens feestje in oven van 200 graden gestopt

In België is een schokkende geval van dierenmishandeling aan het licht gekomen. De tien maanden oude kat Sprotje werd woensdagnacht tijdens een feestje in een oven van 200 graden gezet. Alsof dat nog niet genoeg was, werd het beestje vervolgens ook nog als voetbal gebruikt.

Het diertje werd de volgende dag naar de dierenarts gebracht, waar het personeel sindsdien alles op alles zet om Sprotje te redden.

Interne bloedingen

‘’Sprotje heeft zeer ernstige brandwonden en wellicht ook interne bloedingen, want er is ook gevoetbald met de kat”, zegt dierenarts Valérie Huvaere (31). ‘’Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het is onbegrijpelijk dat iemand een kat, een levend wezen, in een oven stopt.’’

Sondevoeding

Volgens Huvaere gaat het slecht met het beestje. ‘’ Sprotje eet niet en ze plast waar ze ligt. Ze krijgt een infuus met elektrolyten om aan te sterken, pijnstillers en ze zit in het verband. En als Sprotje blijft weigeren om te eten, krijgt ze straks ook sondevoeding. Maar ik heb er vertrouwen in dat ze het zal halen.’’

Crowdfunding

De politie heeft een proces verbaal opgemaakt en er is ook een klacht ingediend bij de dienst Dierenwelzijn, de Belgische variant van de Dierenbescherming. Omdat de verzorging van Sprotje tot boven de 500 euro kan oplopen, is Dierenartsen Overleie een crowdfunding gestart.

Bron: AD. Beeld: Facebook