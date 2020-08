In supermarkten is het nog altijd de regel om anderhalve meter afstand te houden. Soms is dit echter best een lastige opgave. Om het een stuk gemakkelijk en leuker te maken, bedacht supermarkt Coop in het Zeeuwse dorp Hoek een oplossing met grappige winkelkarretjes.

De supermarkt heeft nu namelijk winkelkarretjes met fietsbel, zodat veilig passeren een stuk gemakkelijk wordt.

Advertentie

Afstand houden

De winkelkarretjes in de Zeeuwse supermarkt zien er vrolijk uit, met de fietsbel erop. De reden voor het plaatsen van de bel, is om winkelende klanten op een positieve manier te herinneren aan de maatregel om afstand te houden. “Dit is leuker dan politieagentje spelen”, aldus Supermarkteigenaar Eric Ruben tegen Editie NL.