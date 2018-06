Welk stuk zwerfafval vergaat het snelst: kauwgom of een petfles?

Het is vandaag Wereld Milieu Dag, een speciale dag om mensen bewuster te laten zijn van hoe belangrijk het milieu voor de wereld is. Zwerfafval is bijvoorbeeld hartstikke slecht voor het milieu. Hierbij een opfriscursus: hoe snel vergaat afval?

Grote kans dat je de volgende keer wel een paar keer extra nadenkt voordat je een bananenschil of kauwgom in de bosjes gooit.

Zwerfaval

De meeste mensen hebben een hekel aan zwerfafval dat bewust of onbewust is achtergelaten op plekken waar het niet thuishoort. Er staan niet voor niets overal prullenbakken zou je denken. Toch zie je als je een rondje door het park loopt genoeg sigarettenpeuken en lege blikjes frisdrank liggen.

Afbraaktijd

Naast dat het hartstikke veel geld kost om het op te ruimen, is het ook slecht voor het milieu, want het duurt ontzettend lang voordat afval is vergaan. De afbraaktijd van zwerfafval is voor elk materiaal verschillend:

Krant: 1,5 maand tot 6 maanden

Kartonnen drinkbeker: 6 maanden

Bananenschil: 1 jaar

Sigarettenpeuk: minimaal 2-12 jaar (het verschil komt door de hoeveelheid bacteriën, schimmels en zuurstof)

Kauwgum: minimaal 20 jaar

Metalen blikje: minimaal 50 jaar

Aluminium blikje: vergaat nauwelijks

Plastic zak: oneindig (verbrokkelt, maar breekt niet af)

Petfles: oneindig (verbrokkelt, maar breekt niet af)

Glazen fles: vergaat niet

Dat is even schrikken, niet waar? Maar niet getreurd, je kunt zelf je steentje bijdragen door voortaan al het afval gescheiden in de prullenbak te gooien. Daarnaast is het natuurlijk nóg beter als je zo min mogelijk plastic gebruikt. Libelle’s Daphne probeerde zelfs een week lang geen plastic verpakkingen te gebruiken. Of het haar is gelukt lees je hier.

Bekijk ook deze video: Lekker milieuvriendelijk: maak een no waste cadeaudoosje



Bron: Milieu Centraal & Nederland Schoon