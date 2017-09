Dit is waarom je de afwas niet moet voorspoelen voordat je het in de vaatwasser stopt

Veel mensen spoelen de vieze borden, pannen en bestek eerst af voordat ze die in de vaatwasser doen. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Afwas móét vuil zijn als je wilt dat het wasmiddel z’n werk doet. Bij teveel schone borden kunnen de enzymen nergens aan vastkleven. Laat dat restje jus of saus dus juist in de pan zitten. Gooi grotere resten zoals stronken bloemkool en pizzakorsten wel eerst even in de prullenbak, anders is het vaarwel vaatwasser.

Bespaar je de moeite

Nieuwe vaatwassers zijn een stuk slimmer geworden. Uit onderzoek blijkt dat je borden niet schoner worden als je ze eerst afspoelt. Dus bespaar jezelf de moeite. Behalve als je een oud ding hebt, want die zijn niet altijd even betrouwbaar.

Minder water

Het zal je misschien verbazen, maar een afwasmachine verbruikt veel minder water dan wanneer je zelf met een borstel in de weer gaat. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Een pannetje met havermout kun je beter eerst afspoelen als je de vaatwasser niet direct aanzet.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock