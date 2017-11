Voor als je 'm nog niet kende: zo zakt je panty nooit meer af

Hoe jammer we het ook vinden, onze blote benen zien voorlopig even geen daglicht meer. De tijd van ragfijne panty’s en wollen maillots is weer aangebroken, maar dat gaat wel gepaard met klein leed.

Want minstens zo irritant als ladders zijn panty’s en maillots die afzakken. Hangt het kruis na een paar stappen ergens tussen je benen. Zie de boel dan maar eens ongezien en enigszins charmant weer omhoog te sjorren; geen doen. Daarom hier, de tip der tips, voor het geval je hem nog niet kende: draag een extra onderbroek óver je panty of maillot.

Elastisch

Ga het liefst voor een onderbroek die lekker elastisch is en hoog sluit voor optimale stevigheid. Als iemand nu ook nog wat bedenkt tegen die vermaledijde ladders zijn we helemaal gelukkig.

Is jouw pantyla ook een onoverzichtelijke warboel? Deze lifehack maakt daar korte metten mee.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Elle. Beeld: iStock