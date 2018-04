Aha, dít is dus de logica achter Ikea-namen zoals 'Billy' en 'Malm'

Het lijkt er misschien op dat de producten van Ikea steeds een willekeurige naam krijgen, maar niets blijkt minder waar. Er zit namelijk een heel bijzonder systeem achter het kiezen van de namen.

De Ikea-oprichter was (naar verluidt) dyslectisch. Hij vond het dan ook prettiger om een systeem te gebruiken in plaats van nummers of fantasienamen. Het systeem werkt als volgt:

Bedden, kledingkasten en garderobespullen krijgen Noorse plaatsnamen;

Eettafels en -stoelen worden vernoemd naar Finse plaatsen;

Meubels en handgrepen moeten het doen met Zweedse plaatsnamen;

Tuinspullen krijgen de namen van Zweedse eilanden;

Boekenkasten krijgen de naam van een beroep;

Badkamerspullen hebben te maken met water, dus worden ze vernoemd naar Scandinavische rivieren en meren;

Stoelen en bureaus dragen jongensnamen;

Stoffen en gordijnen zijn vrouwelijk en krijgen meisjesnamen;

Gordijnaccessoires zijn blijkbaar ingewikkeld, dus krijgen ze wiskundige en geometrische begrippen;

Linnengoed en kussens worden vernoemd bloemen, planeten, juwelen;

Kinderspullen krijgen de namen van zoogdieren, vogels, maar ook van bijvoeglijke naamwoorden;

Dozen, posters, kaarten, lijsten, klokken krijgen de namen van Zweedse plaatsnamen of uitdrukkingen;

Wat verlichting betreft zijn de Zweden niet helemaal eensgezind. De producten kunnen worden vernoemd naar Zweedse termen binnen de muziek, scheikunde, meteorologie, jaargetijden, maanden, dagen, maten, gewichten, boten en zeemanstaal;

Ook voor de keukenspullen zijn er meer opties. Zo kunnen de producten worden vernoemd naar kruiden, specerijen, vis, paddenstoelen, fruit, bessen maar ook afleidingen van de functie van de producten (een snijplank heet bijvoorbeeld ‘Aptitlig’, wat smakelijk betekent).

Bron: Businessinsider. Beeld: iStock