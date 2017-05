We hebben er (bijna) allemaal wel eentje op zak: een smartphone. En naast dat je geregeld nieuwe functies ontdekt op je telefoon (handig!), stuit je ook weleens op onverklaarbare dingen. Zoals de twee kleine cirkeltjes naast de camera.

Bovenaan je telefoon, naast de camera zie je twee kleine cirkeltjes of puntjes. Deze zitten er niet voor de sier. Integendeel! Ze hebben namelijk een heel handige functie. Het rechterpuntje is de afstandssensor. Die geeft aan hoever een object (of persoon) van de sensor vandaan is. Wanneer iets heel dichtbij de sensor komt (zoals tijdens het bellen of in je tas) dan wordt het scherm en de touchscreen-functie uitgeschakeld.