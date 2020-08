Veilig op de fiets of e-bike met deze airbag-helm

Fietsen lijkt misschien een ongevaarlijke bezigheid, maar er gebeuren heftige ongelukken in het verkeer. Met deze airbag-helm stap je veilig op de fiets.

Het is een serieuze zaak: steeds meer ouderen komen om bij fietsongelukken. In de afgelopen 20 jaar nam dat aantal in Nederland met 68% toe. Schokkende cijfers, dus als je voor een beetje extra veiligheid op de fiets kunt zorgen, waarom zou je dat dan niet doen?

Airbag-helm

Een airbag in de auto kan een hoop ellende voorkomen. Waarom was er eigenlijk nog geen airbag voor op de fiets? Die is er nu wel en het heet de ‘Hovding 3 airbag-helm’. Deze airbag vormt een soort helm om je hoofd heen, wanneer je van je fiets af kukelt. Dit kan een hoop letsel voorkomen.