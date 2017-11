Alles in deze Airbnb is gemaakt van Lego en je kunt er nu een nachtje slapen

Dol op Lego, of heb je een (klein)kind dat geen genoeg krijgt van de kleurrijke speelblokjes? Dan is dít verblijf in Denemarken vast een droom die uitkomt.

Je kunt dankzij Airbnb in het Deense plaatsje Billund namelijk 1 nacht slapen in een heus Lego-huis winnen.

O’G3NE’s Songfestival-optreden werd nagemaakt met Lego-poppetjes. Check bovenstaande video voor het geweldige resultaat!

Slapen op legoblokjes

En in dat huis is dus ook echt everything Lego. Stoelen, bloemen, een kat, een wekker, heuse dinosaurussen: je kunt héél veel bereiken met 25 miljoen blokjes. Aaibaar is het allemaal niet zo, maar dus wél gemaakt van je favoriete speelgoed. Gelukkig is het bed wel gewoon zacht, al drijven de matrassen wel in een zee van legoblokjes. Oppassen geblazen dus, als je uit bed stapt.

Legorobot

Nóg specialer is dat je een maaltijd voorgeschoteld krijgt door legorobots. En daarnaast mag je ook nog eens één van de breinen achter het merk het hemd van het lijf vragen, die je door het huis rond zal leiden.

Winnen

Om kans te maken op het nachtje in het Lego-huis, moet je antwoord geven op de volgende vraag: als jij en je gezin ontelbaar veel legoblokjes zouden krijgen, wat zouden jullie dan bouwen? Híer doe je mee.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock, YouTube