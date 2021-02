Heeft je airfryer een poetsbeurt nodig? Zó pak je dat aan

Hoe makkelijk zou het zijn als we gewoon thuis konden testen of we corona hebben of niet? Het zou een hoop tijd (en geld) besparen. De uitslag via zo’n thuistest heb je namelijk al binnen een kwartiertje. Toch laten deze thuistesten op zich wachten. Hoe zit dit precies?

Hoewel de thuistesten in andere landen al volop worden ingezet, is dat in Nederland nog helemaal niet het geval. En dat hoewel deze antigeentesten heel betaalbaar zijn: voor rond de 5 euro per stuk kun je thuis al aan de gang gaan. Verder is er geen laboratorium nodig om het resultaat af te lezen, wat het dus ook nog eens een stuk sneller maakt. Waarom worden deze testen dan niet massaal ingezet?

Medisch toezicht

De voornaamste reden hiervan is dat deze antigeentesten op dit moment nog onder medisch toezicht moeten worden afgenomen. Je kunt de test dus wel kopen, maar je kunt hem alleen uitvoeren onder een toeziend oog van een BIG-geregistreerde, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts. En dat is niet het enige obstakel op dit moment, want in Nederland is de thuistest nog niet toegelaten. Volgens experts blijven de PCR-testen, de testen die in de teststraten gebruikt worden, de ‘gouden standaard’.

Thuistest dichterbij