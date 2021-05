De airfryer schoonmaken: de handigste manieren om dat te doen

De airfryer schoonmaken: zie jij ertegenop omdat het je een flinke klus lijkt? Nergens voor nodig! Wij leggen je uit hoe je de airfryer op eenvoudige wijze grondig reinigt.

Wist je bijvoorbeeld dat je gebruik kunt maken van bakpoeder, een vaatwastablet of een citroen?

Grote kans dat je een airfryer hebt aangeschaft omdat je houdt van gemak. Het apparaat is namelijk ontzettend makkelijk in gebruik en een echte alleskunner in de keuken. Maar ja, het apparaat moet wel af en toe schoongemaakt worden. Ondanks dat je geen frituurvet in de airfryer gebruikt, wordt-ie namelijk nog steeds vuil.

In de vaatwasser

Een airfryer bestaat uit losse onderdelen en dat is in het geval van schoonmaken hartstikke handig. De losse onderdelen zijn namelijk vaatwasserbestendig. Toch is de kans groot dat de vaatwasser niet alle hardnekkige vetresten weet te verwijderen. Loop jij tegen dit probleem aan en maakt jouw vaatwasser de mand en/of opvangbak niet brandschoon? Dan is het tijd om zelf aan de slag te gaan.

Speciale reinigers

Er zijn verschillende ‘airfryer-reinigers’ op de markt. Echt waar, googel er maar eens op. Met dit product verwijder je eenvoudig vet- en etensresten. Ook belangrijk: het product tast je airfryer niet aan. Vaak werkt het als volgt: je zorgt er als eerste voor dat je het product aanbrengt op de gewenste oppervlakten. Daarna laat je alles circa een uur weken in de gootsteen. Je kunt de boel daarna afspoelen met water. Gebruik een spons om alle losgeweekte etensresten eraf te vegen. Voor de hardnekkige plekken kun je een harder borsteltje gebruiken.

Airfryer schoonmaken met citroen

Een andere manier om je airfryer schoon te maken, is middels het gebruik van een citroen. Dit is ook een milieuvriendelijke manier. Citroen ontvet en laat vieze geurtjes verdwijnen. Zo doe je het: leg een stukje aluminiumfolie in de opvangbak en giet daar een klein laagje water op. Snijd een citroen in stukken en leg deze in het water. Zet de airfryer aan op 180 graden. Na 10 minuten zet je ‘m weer uit. De vet- en etensresten worden zo losgeweekt en komen op de folie terecht. Je kunt ook een kommetje met citroensap in de airfryer zetten, maar dan moet dit kommetje wel hittebestendig zijn.

Het verwarmingselement

Het verwarmingselement van de airfryer zit bovenin en kan vies worden door opspattend vet. Dit element kun je niet losmaken en is daarom lastig schoon te maken. Je kunt als eerste proberen om het met de hand te reinigen met afwasmiddel en een natte doek. Lukt dat niet? Ga dan over op het gebruik van bakpoeder.

Bakpoeder

Je kunt je airfryer ook reinigen door bakpoeder te gebruiken. Wij leggen je in stappen uit hoe je dat doet.

Haal de losse onderdelen uit de airfryer en zet het apparaat op z’n kop. Vul een spuitflesje met 100 milliliter water en 3 gram bakpoeder (schud goed voor gebruik). Spuit dit mengsel aan de binnenkant van de airfryer en focus op de vieze plekken. Wacht een minuut, zet je apparaat daarna weer rechtop en laat ‘m zo 30 minuten staan. Herhaal het inspuiten en het halfuur wachten nog een keer. Stop de losse onderdelen terug in het apparaat en giet een laag water in de opvangbak. Zet de airfryer aan op 200 graden. Zet het apparaat na 20 minuten weer uit en laat het water uit de bak lopen. Maak de losse onderdelen schoon en laat het apparaat afkoelen. Als de airfryer is afgekoeld, kun je het apparaat ondersteboven zetten en de binnenkant afnemen met een doek.

Airfryer snel schoonmaken met een vaatwastablet

Nog een makkelijke manier om de binnenkant van een airfryer schoon te maken is met een vaatwastablet. Dit doe je als volgt: haal de bak los, doe er water in en zet daar het losse mandje in. Doe hier een vaatwastablet bij en laat dit een kwartier staan. Na dit kwartier kun je alles gemakkelijk afnemen met een doek of borstel en je zult zien dat je de vet- en etensresten er eenvoudig afveegt.

Bekijk je liever in video-vorm hoe je de airfryer eenvoudig schoonmaakt? Check dan deze video van LibelleTV:

