Al swipend je droomkat vinden? Het kan met Catinder!

Er zijn nog steeds heel veel adoptiekatten in Nederland die op zoek zijn naar een nieuw baasje. Tijd dus om eens op een kattendate te gaan! Want als we ons op Tinder suf swipen voor de perfecte liefdesmatch, waarom doen we dat dan eigenlijk niet voor katten?

Reden genoeg voor kattenzender Catopia om een nieuwe app te lanceren, genaamd Catinder.

Swipen

Het idee achter de app is vrij simpel: je krijgt verschillende katten te zien die in de asielen van de Dierenbescherming zitten en een nieuwe baas zoeken. Swipe je naar rechts, dan krijg je meer informatie over de kat te zien. Swipe je naar links, dan betekent het dat je geen interesse hebt. De app is bedacht door Erik Kross van het digitale kattenkanaal Catopia. “Als we zo katten aan een nieuw fijn huis kunnen helpen, ben ik blij.’’

Rustig kijken

Op Catinder staan in inmiddels al zo’n 750 poezen en katers. Kross: “We wilden iets leuks doen voor dierendag en bedachten dat er genoeg katten nog in een asiel zitten. Mensen kunnen zo heel rustig zien welke poezen en katers er zijn en dan contact opnemen met het asiel als ze interesse hebben.” Ook de Dierenbescherming is dolblij met de samenwerking met Catopia. ‘’Elke hulp die we krijgen bij het goed herplaatsen van katten is welkom”, aldus woordvoerder Niels Dorland. ‘

Geen impulsaankoop

Maar let wel op: als je een ‘match’ hebt met een kat, betekent dit niet dat je hem meteen online kan bestellen en dat hij morgen voor je deur staat. Kross: “Het is eigenlijk net als op Tinder: je gaat eerst op een ‘date’ met de kat. Dat betekent dat je langsgaat bij het asiel en je de kat leert kennen en een beetje samen gaat spelen. Pas als het klikt wordt er daadwerkelijk een adoptie in werking gezet.’’

