Al zin in Kerstmis? De eerste kerstwinkel in Nederland is vanaf nu open

Nog minder dan 100 dagen te gaan en dan is het weer Kerstmis. Kun jij ook niet wachten en ben je al flink aan het aftellen? Goed nieuws! Je kunt vanaf nu beginnen met kerstshoppen. De eerste kerstwinkel in Nederland heeft haar deuren namelijk geopend.

Ondanks dat we nog een warm weekend voor de boeg hebben, besloot It’s all about Christmas het filiaal in Arnhem al te openen. Ze plaatsen een video op Facebook van de winkel, die vol staat met sneeuwpoppen, kerstmannen en alles voor in je kerstboom. Een waar kerstparadijs. En ja, daar hebben sommigen in september al zin in.

Elders in het land

Als je niet in de buurt van Arnhem woont, dan kun je later in het jaar naar de filialen van It’s all about Christmas gaan, in Den Bosch, Groningen, Luik, Roosendaal, Tilburg en Wijnegem. Woon je in de Randstad? In het midden van het centrum van Amsterdam staat kerstwinkel Christmas Palace. In het noorden van het land vind je De Kerstwinkel in het Friese dorp Twijzel. Maar natuurlijk kun je in het najaar ook terecht bij menig tuincentrum en woonwinkel voor allemaal leuke kerstspulletjes. Versieren maar.

Bron: Facebook. Beeld: iStock