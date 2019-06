Het alarmnummer 112 was maandagmiddag ineens niet meer te bereiken. De reden bleek een grote landelijke storing bij onder andere telefoonaanbieders KPN, Telfort en Vodafone te zijn. Dit meldt politie Oost-Nederland.

Update 19:30 uur:

De storing is grotendeels voorbij. KPN meldt dat het telefoonverkeer grotendeels is teruggekeerd. Ook 112 lijkt weer volledig bereikbaar. “We bekijken nu of alle diensten van KPN weer werken”, zegt een woordvoerder. Het telefoonverkeer komt inmiddels weer op gang.

De storing was gaande sinds 15:45 uur. Op website allestoringen.nl stroomden er allerlei meldingen binnen van mensen die problemen hadden met bellen.

Update 17:15 uur

Er is een alternatief telefoonnummer in het leven geroepen om de hulpdiensten ondanks de storing alsnog te kunnen bereiken. Mensen die met spoed hulp nodig hebben kunnen bellen met telefoonnummer 088-6628240.

Grote storing

Veel mensen willen met hun klacht contact opnemen bij de klantenservice van hun telefoonaanbieder. RTL Nieuws meldt echter dat de klantenservice van KPN onbereikbaar is, waardoor er geen duidelijkheid gegeven kan worden over de duur van de storing.

Alarmnummer bereiken

Aangezien deze grote storing ook het alarmnummer treft, kunnen de gevolgen ervan groot zijn. Want het bereiken van de politie, brandweer of ambulance is plots onmogelijk. Toch is er een manier om alsnog met de alarmdiensten in contact te komen.

WhatsApp

Op Twitter meldt de politie van Deventer: “In verband met de landelijke 112 storing adviseert de politie om spoedeisende meldingen via de social media kanalen te doen, zoals Facebook Messenger van de politie in die plaats. Er komt zo snel mogelijk een WhatsApp nummer beschikbaar.” Er wordt opgeroepen het bericht op Twitter zo vaak mogelijk te delen.

In verband met de landelijke 112 storing adviseert de politie om spoedeisende meldingen via de social media kanalen te doen, zoals Facebook Messenger van de politie in die plaats. Er komt zo snel mogelijk een whatsapp nummer beschikbaar. RT! — Sirenes Deventer (@SirenesDeventer) 24 juni 2019

Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd. Spreek ze aan bij spoed of ga naar een politiebureau/brandweerkazerne bij u in de buurt. Bij medische spoed: gaat u naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. — Politie Nederland (@Politie) June 24, 2019

!!!Belangrijke mededeling!!!

Wegens een grote landelijke storing zijn momenteel 112 en 0900-8844 niet bereikbaar. U wordt verzocht om naar openbare gebouwen te gaan om daar via het c2000 systeem hulp in te schakelen!!! — Politiehelikopter (@DePolitieheli) June 24, 2019

Bron: RTL Nieuws NOS. Beeld: iStock