Albert Heijn stopt met koopzegels plakken: alleen nog maar digitaal sparen

Premium

We worden steeds resistenter voor antibiotica, en dat is volgens artsen een groot probleem. Gelukkig is er een alternatief: bacteriofagen. Wat zijn dat en waarom is die therapie in Nederland nog geen optie?

Inge: “Vijf jaar geleden kreeg ik een blaasontsteking. Die is niet adequaat aangepakt, waardoor ik met een bloedvergiftiging in het ziekenhuis belandde. Daarna ben ik nooit goed hersteld. Geregeld moest ik met spoed naar de huisarts omdat ik me beroerd voelde. Dan kreeg ik een nieuwe dosis medicijnen om de ontsteking eronder te krijgen, maar pillen hie