‘All you need is love’-fans opgelet: déze podcast wil je luisteren

December is de maand van Kerstmis, liefde, warmte én All you need is love! Gelukkig is er ondanks de coronacrisis toch een manier gevonden om ook dit jaar weer een kerstspecial neer te zetten. Maar voor de echte All you need is love-fans is er nóg meer leuk nieuws. Er komt namelijk ook een podcast.

Het luisterboekenplatform Storytel heeft de handen ineen geslagen met Dr. love himself. Vanaf 20 december kun je op Storytel namelijk luisteren naar een ware All you need is love-podcast. Hierin worden hartverwarmende liefdesverhalen uit het programma verteld. En eerlijk: zo’n heerlijk zwijmelverhaal is altijd leuk om te horen, toch?

Advertentie

De podcast

De verhalen in de podcast zijn een vervolg op de verhalen die al eens in het televisieprogramma langskwamen. Journaliste Hanneke Mijnster is met een aantal koppels in gesprek gegaan en heeft hun situaties omgetoverd tot volwaardige liefdesverhalen. Deze zijn door Christianne de Bruijn ingesproken en worden geïntroduceerd door niemand minder dan Robert ten Brink zelf.