Deze 4 alledaagse dingen hebben een héle handige verborgen functie

1. Bubbels in bad

Bubbels zijn niet alleen hartstikke leuk in bad, ze hebben ook nog eens een hele handige functie. Ze fungeren namelijk als warmte-isolator. Heet water wordt zonder bubbels veel sneller koud, omdat niets het warmtevlies via het bovenoppervlak vermindert. Dus hup, ga lekker bubbelen thuis.

2. Deksel koffiebeker

Als je de deksel van je koffiebeker van dichtbij bekijkt, zie je waarschijnlijk een klein gaatje. Dit gat werkt als isolator voor de warmte in de drank. De hete stoom moet namelijk kunnen ontsnappen, zonder dat de deksel los of kapot gaat. En met slechts één gat kan de vloeistof niet soepel uit de beker ontsnappen, vandaar het extra gaatje.

Ook de drie (of meer) bobbels op de deksel hebben een verborgen functie. In fastfoodrestaurants worden de drankjes altijd al van tevoren gemaakt en bedekt met deksel om de inhoud warm te houden. Met deze ‘knoppen’ kunnen de medewerkers dus (laten) zien of er thee, koffie of cappuccino in zit.

2. Auto hoofdsteun

De hoofdsteunen in een auto hebben naast het bieden van steun aan je hoofd en het stoppen van achterwaartse beweging van het hoofd in het geval van hard remmen of een ongeluk, nóg een andere handige, verborgen functie. Als je in je auto zit opgesloten en je niet meer kunt uitstappen, kun je namelijk de hoofdsteun losmaken en met de pennen het raam kapotmaken.

Dit doe je door de twee pennen in de rand van de onderkant van het raam te klemmen en daar druk op te zetten. Duw de hoofdsteun wat naar beneden en voor je het weet breekt het raam in miljoenen stukjes en kun jij veilig ontsnappen.

3. Aluminiumfolie

Als je goed kijkt naar de rechthoekige doos van de aluminiumfolie zie je aan beide zijkanten een voorgesneden flapje zitten. Door allebei de flapjes in te drukken, zorg je ervoor dat de rol aluminiumfolie steviger in de doos ligt en wordt het een stuk makkelijker om wat folie te pakken. Handig toch?

Bron: Brightside.me. Beeld: iStock