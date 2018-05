Dít is de allerdrukste vliegroute ter wereld (en het is niet wat je denkt)

Als iemand je vraagt wat de drukste vliegroute ter wereld is, is je antwoord waarschijnlijk de vlucht tussen Londen en New York of die van Hong Kong naar Shanghai. Maar niets is minder waar.

Het afgelopen jaar vlogen de meeste mensen van Seoul naar Jeju. De meesten onder ons hebben waarschijnlijk nog nooit van deze stad gehoord, maar Jeju is de hoofdstad van Jejudo, een prachtig Zuid-Koreaans eiland.

Hawaii

Volgens International Air Transport Association vlogen vorig jaar maar liefst elf miljoen mensen op en neer tussen deze twee steden. Dit waren niet alleen Zuid-Koreanen, maar juist veel buitenlanders. Jejudo is namelijk een populaire bestemming voor vakantiegangers. Het eiland wordt niet voor niets het Hawaii van Zuid-Korea genoemd.

Retourtje

Ieder kwartier vertrekt er wel een vliegtuig van Seoul naar Jeju. Volgens Google zijn er per dag zelfs 200 vluchten tussen de Zuid-Koreaanse hoofdstad en dit mooie eiland. De vlucht duurt een uur en tien minuten en voor een retourtje betaal je nog geen 270 euro.

Nummer twee

Op de tweede plek staat de vliegroute van Tokyo naar Sapporo. Afgelopen jaar zijn net iets minder dan acht miljoen passagiers van de ene naar de andere Japanse stad gevlogen.

Zin gekregen om met het vliegtuig op vakantie te gaan? Op nog geen vier uur vliegen ligt het eiland Fuerteventura en daar is het altijd lente.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock