Dít is de allerduurste kat ter wereld

De liefde die je krijgt van een huisdier is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Toch is de ene kat de andere niet, als je kijkt naar prijzen.

Want hoewel je sommige katjes gratis uit een nestje kunt krijgen, kosten andere katten een smak geld.

Lief en slim

Zo is de Ashera kat de duurste kat die je kunt vinden in de wereld. Het diertje kost gemiddeld zo rond de 60.000 euro, maar kan ook wel 80.000 euro kosten. Het lijken een beetje Afrikaanse savanne katten. Ze staan er bekend om dat ze erg loyaal zijn aan hun baasjes en dat ze heel lief en slim zijn.

De katten zijn iets groter dan gemiddelde huiskatten, zoals goed te zien is in deze video:

En zo zien ze eruit als ze nog kleintjes zijn:

En wat hebben ze lieve grote oren:

Bron: Destination Luxury. Beeld: iStock