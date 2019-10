Dít zijn de allergrootste irritaties in het huishouden volgens onderzoek

In ieder gezin is er weleens sprake van ruzie. Mopper jij vaak op je partner als het op ’t huishouden aankomt? Dan ben je écht niet de enige. Want uit onderzoek blijkt dat één vierde van de Nederlandse huishoudens geregeld ruziet over dit onderwerp.

Keukenloods liet onder 1.019 Nederlanders een onderzoek uitvoeren over de meest voorkomende irritaties in het huishouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het nogal een gevoelig onderwerp is, want er kwamen véél irritaties naar voren.

Grootste irritatie

Als de prullenbak weer niet geleegd is, de was niet is opgevouwen of het aanrecht nog vol vieze vaat staat, is de kans groot dat dit voor irritaties zorgt. Toch is er één huishoudelijke beslommering die voor de meeste onenigheid zorgt. En dat is nogal een breed begrip, want het maken van rommel in het algemeen blijkt voor de meeste irritaties te zorgen.

Rommelig huishouden

Voornamelijk vrouwen gaven aan de rommel van hun partner erg vervelend te vinden. Deze irritatie blijkt vaak voor nog meer onenigheid te zorgen, aangezien de rommelige partner deze ‘zogenaamde rommel’ juist vaak wel vindt meevallen. Toch gaven enkele mannen ook aan dat hun partner wel wat netter zou mogen zijn.

Financiën

Maar er zijn meer huishoudelijke klusjes die voor ruzie zorgen, zo wees het onderzoek uit. Want 70% van de ondervraagden gaf aan ruzie te maken over wie er ’s avonds zou moeten koken. En de financiën blijken ook een lastig onderwerp te zijn in veel huishoudens. Maar liefst 70% van de ondervraagden gaf aan ruzie te maken over de uitgaven in de supermarkt.

Bron: Jan Magazine. Beeld: iStock