Het aller-, állerlekkerste kopje koffie zet je op deze manier

Als je de dag niet kunt beginnen zonder een kop koffie, dan ben je hoogstwaarschijnlijk niet de enige. Maar als je koffie zet, moet je wel rekening houden met een paar dingen. Want zo zet je zelf pas écht lekkere koffie.

Vieze molen

Als je kiest voor hele bonen, heb je ongetwijfeld een molen naast het koffiezetapparaat staan. Maar eerlijk, wanneer is de laatste keer dat je dit ding hebt schoongemaakt? Oliën, restjes en bonen kunnen zich in een molen ophopen, waardoor je een ongelijkmatige en harde maling krijgt. Zonde, want dit gaat ten koste van de koffie.

Timer

Super handig, een timer op je koffiezetapparaat. De koffie staat dan al klaar als je ’s ochtends uit je bed rolt. Toch kun je beter niet de timer gebruiken, want doordat dan de bonen ’s nachts al malen, betekent dit een minder fris smakend kopje koffie in de morgen.

Water

Als de koffie bitter, plat of azijnachtig smaakt, kan dit komen door het water. Kraanwater is prima om te drinken, maar dat betekent niet dat je er geweldige koffie mee kunt zetten. Het is sowieso verstandig om regelmatig de waterbak te verschonen. Blijft de koffie bitter? Probeer dan een keer plat water uit de supermarkt, misschien werkt dat beter.

Temperatuur

Enig idee hoe warm het water is wanneer je het waterreservoir vult? Het zou namelijk echt koud water moeten zijn, om de lekkerste koffie te zetten. Het koffiezetapparaat gaat ervan uit dat het water dat je toevoegt koud is en het apparaat is zo ingesteld dat tijdens het maken van de koffie het water met een bepaald aantal graden wordt verwarmd. Als je lauw of warm water toevoegt, wordt de koffie té warm, waardoor het slib zal worden. De koffie wordt hierdoor zwak en smaakloos.

Ook belangrijk: vergeet het koffiezetapparaat niet te ontkalken op z’n tijd. Hoe je dat het beste kunt doen zie je in de video hieronder.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mashed. Beeld: iStock