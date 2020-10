Dit zijn 10 de allerleukste (en foutste) kerstfilms op Netflix

Het is nog twee maanden tot Kerst is, maar het is nooit te vroeg voor voorpret. Kruip onder een dekentje, maak een mok warme chocolademelk en geniet van de leukste kerstfilms.

Fijn voor de liefhebber: Netflix staat al vol grappige, romantische en een tikje foute kerstfilms. Daar ben je de komende tijd wel even zoet mee. We zetten de leukste kerstfilms voor je op een rij:

The Holiday Calender (2018)

De getalenteerde fotografe Abby zit vast in een uitzichtloze baan. Wanneer ze een antieke adventkalender erft, krijgt ze de mogelijkheid om haar toekomst te voorspellen. Dus dat betekent dat deze magische kalender Abby weleens zou kunnen helpen in haar zoektocht naar de liefde.



Christmas Wedding Planner (2017)

Weddingplanner Kelsey staat op het punt haar grote doorbraak te beleven als ze wordt gevraagd om de spectaculaire en exclusieve bruiloft van haar nichtje te organiseren. Alles loopt op rolletjes, totdat een knappe privédetective om de hoek komt kijken.



Bad Moms Christmas (2017)

In deze film lopen de kerstvoorbereidingen helemaal in de soep wanneer de moeders van de bekende film Bad Moms onaangekondigd op de stoep staan. Ze willen Kerst graag met hun dochters vieren, maar daar zitten Amy, Kiki en Carla niet op te wachten. Dit zorgt uiteraard voor een hoop grappige scènes.



The Holiday (2006)

Dit is een echte feelgood film met in de hoofdrollen Kate Winslet en Cameron Diaz. De Amerikaanse Amanda ontdekt dat haar vriend vreemdgaat en dumpt hem vlak voor de feestdagen. De Britse Iris verliest al haar hoop in de liefde wanneer haar baas, op wie ze al jaren een oogje heeft, aankondigt te gaan trouwen met een ander. De vrouwen willen aan hun eigen leven ontsnappen en doen een woningruil. En dat zorgt uiteraard voor nieuwe romances.



The Knight before Christmas (2019)

Brooke is een lerares op een middelbare school en heeft haar hoop in de liefde al een lange tijd opgegeven. Totdat ze Cole ontmoet. Cole is een ridder uit het jaar 1334 die op miraculeuze wijze in het Amerika van 2019 terecht is gekomen. Brooke helpt hem een handje en dat zorgt ervoor dat ze steeds dichter naar elkaar toe groeien. En dan begint Cole te twijfelen of hij wel terug wil naar zijn oude leven…



Holiday Rush (2019)

De populaire radio-dj Rush Williams uit New York kan het niet laten om zijn kinderen ongelooflijk te verwennen. Helemaal sinds zij hun moeder zijn verloren. Maar wanneer hij zijn baan verliest en zijn kinderen met dure verlanglijstjes aan komen zetten, wordt het Rush even te veel. Het gezin verhuist terug naar hun oude huis en ondertussen probeert Rush met zijn collega en beste vriendin Roxy, die ook ontslagen werd, een oude radiozender nieuw leven in te blazen.



En dan verschijnen er dit jaar natuurlijk ook nog een paar nieuwe kerstfilms op Netflix. Dus pak je agenda er maar bij:

Holidate

Sloane en Jackson hebben een hekel aan Kerst. Ze zijn allebei nog single, waardoor ze ieder jaar weer met de feestdagen aan de ‘kindertafel’ moeten zitten. Of ze worden op ongemakkelijke dates gestuurd. Dit jaar spreken ze af elkaars ‘holidate’ te zijn en dat blijkt leuker dan verwacht.



Vanaf 28 oktober bij Netflix te zien.

Jingle Jangle: A Christmas Journey

Dit is een echte muzikale familiefilm waarin speelgoedmaker Jeronicus Jangle wordt gevolgd. Hij woont in het authentieke stadje Cobbleton en daar vindt hij de meest bijzondere dingen uit. Maar wanneer een van zijn meest waardevolle uitvindingen gestolen wordt, krijgt hij hulp van van zijn innovatieve kleindochter.



Vanaf 13 november bij Netflix te zien.

The Princess Switch: Switched Again

Dit is het vervolg op de The Princess Switch met Vanessa Hudgens uit 2018. In het tweede deel hebben de hertogin van Montenaro en Stacy elkaars hulp weer nodig, want het gaat bij beiden niet goed in de liefde. Dit loopt helemaal uit de hand wanneer er weer een lookalike op de stoep staat.

Vanaf 19 november bij Netflix te zien. Er is helaas nog geen officiële trailer, maar dit is de trailer van de eerste film:



The Christmas Chronicles 2

In het eerste deel lukten het Kate en Teddy om Kerst te redden en ook dit keer loopt het kerstfeest gevaar. Er duikt plotseling een schurk op die dreigt de Noordpool te verwoesten. Lukt het ze ook dit keer?

Vanaf 25 november bij Netflix te zien.



Breng de Kerst in huis met deze homemade kerstkoekjes:

Bron: Netflix. Beeld: iStock