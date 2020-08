Déze plaats is verkozen tot het allermooiste dorp van Nederland

In het hoge noorden van ons land hangen maandag de vlaggen uit. De 7400 inwoners van een Gronings dorp kunnen namelijk vertellen dat zij in het mooiste dorp van Nederland wonen. Hun woonplaats is de grote winnaar van de verkiezing van het ‘allermooiste dorp’ van de ANWB.

“Een levendig dorp met de voorzieningen van een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, 2 kerken, 2 molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de bebouwing. Een prachtdorp!”, klonk het juryrapport.

Win-sum

Je raadt het misschien al: de jury heeft het over het pittoreske Winsum. Uit de top 5 dorpen kwam deze parel uiteindelijk als winnaar uit de bus. Elsloo in Limburg, Oisterwijk in Noord-Brabant, Hollum in Friesland en Urk in Flevoland moeten het doen met een mooie 2de tot en met 5de plaats.