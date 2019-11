De droom: deze alpacaboerderij is ook te boeken als Airbnb

Lijkt het je leuk om eens op een originele plek te overnachten en vind je een hotelletje maar saai? Dan hebben wij dé gouden tip voor je. Want er bestaat een alpacaboerderij waar je ook een nachtje kunt slapen. De plek is namelijk ook te boeken als Airbnb.

Je moet wel bezitten over wat reislust, want deze briljante overnachtingsplaats staat niet in Nederland maar in Paso Robles, Californië.

Slapen in een busje

Op de website van de welbekende boekingssite blijkt dat het nog beter is dan je in eerste instantie zou denken. Want niet alleen kun je letterlijk overnachten tussen de knuffelbare alpaca’s, ook is de overnachtingsplek zélf ontzettend knus en origineel. Het is namelijk geen slaapkamer of huisje, maar een busje!

Alpacaboerderij

De slaapplek staat omschreven als ‘ruim busje op alpacaboerderij met prachtig uitzicht’. En het uitzicht is inderdaad fenomenaal, zoals op de foto’s van Airbnb te zien is. Heel goedkoop is het niet, want het kost je 78 euro per nacht om in het busje te kunnen slapen. Maar, aan de recensies te zien, is dat geld het dubbel en dwars waard.

Het uitzicht op de boerderij. Foto: Airbnb

Lovende recensies

“In 1 woord geweldig. Mooie ranch en zeer gastvrij, zonder privacy aan te tasten. Heel lief dat er spullen voor een ontbijt klaar stonden. Het uitzicht en de duizenden sterren ‘s avonds waren onbeschrijfelijk. We hopen zeker nog een keer terug te komen en langer de tijd te hebben de omgeving te leren kennen”, schrijft een Nederlandse gast.

Boeken maar

Is dit tripje naar Californië op jouw lijf geschreven en sta je te trappelen om te boeken? Dan kun je de advertentie van het busje en de alpacaboerderij hier nog eens goed bekijken. Niets te veel gezegd, toch?

Bron: Elle. Beeld: iStock