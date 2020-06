Vanwege het coronavirus kon de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar helaas niet doorgaan. Maar er is nu toch nog een lichtpuntje: deelnemers kunnen namelijk alsnog aan de wandeltocht meedoen, maar dan op een iets andere manier.

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) lanceert een app waarmee iedereen zijn eigen Vierdaagse kan lopen.

Inschrijven voor Nijmeegse Vierdaagse

Iedereen die geïnteresseerd is kan zich vanaf vandaag inschrijven voor een route van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag. Vervolgens kun je van 21 tot 24 juli een zelfgekozen route gaan wandelen. Iedereen die meedoet krijgt een leuk aandenken, al is dat dit jaar niet het Vierdaagsekruisje.

Veilig alternatief

Het idee voor de alternatieve Vierdaagse is vrij snel na de afgelasting van het evenement ontstaan. “Juist nu corona in onze samenleving rondwaart, is bewegen crucialer dan ooit. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een veilig alternatief”, aldus Paul Sanders van de KWBN.

Blijdschap bij burgemeester

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is erg blij met deze oplossing. “Natuurlijk hopen we volgend jaar iedereen weer gezond in Nijmegen te begroeten, maar voor nu vinden we het belangrijk dat mensen toch in beweging blijven en ontdekken hoe de wandelsport aan de volksgezondheid kan bijdragen”, zo vertelt hij tegen Omroep Gelderland. De burgemeester drukt iedereen wel op het hart om zich tijdens het wandelen aan de coronamaatregelen te houden.

Mocht je nu van plan zijn om de alternatieve Vierdaagse te gaan lopen, dan komen deze tips met maandverband vast van pas:

Bron: NOS. Beeld: iStock