Gek op de magnolia? Van deze langbloeiers heb je veel langer plezier

Als je magnolia in het voorjaar in bloei staat, is het een prachtige boom. Helaas vallen de bloemen vaak al na een week of twee uit. Maar deze langbloeiers zijn het perfecte alternatief.

De judasboom is een uniek geval. Zo staat deze boom lang in bloei, waardoor je lang kunt genieten van zijn prachtige bloesem. Als deze boom genoeg water krijgt en in de volle zon staat, kan hij van maart tot en met mei bloeien. De bloemen beginnen paarskleurig en eindigen zachtroze.

Maar wat extra leuk is aan de judasboom, is dat deze ook nog eens bijzondere bladeren krijgt waar je nog lang van kunt genieten. De judasboom staat namelijk bekend om zijn hartvormige bladeren die richting het najaar van kleur veranderen. Zo wordt je tuin ook nog eens wekenlang gesierd door groen-, oranje en roodgekleurde hartjesbladeren.

Lagerstroemia

Deze boom staat bekend om zijn lange bloei. De bloemen aan de lagerstroemia kunnen bij de juiste omstandigheden namelijk wel 60 tot 120 dagen blijven hangen. Deze boom komt uit warme en vochtige gebieden in Australië en Azië. Wil je een lagerstroemia in je tuin? Dan is het wel belangrijk dat hij in een vochtige ondergrond staat en in de zomer veel zon vangt. Maar als je deze boom goed behandelt, kun je maandenlang genieten van rode, roze of witte bloemen.

Kornoelje

De kornoelje staat bekend om zijn prachtige witte of roze bloemen die zelfs na de bloeitijd nog even blijven hangen. Hoe dat zit? Eigenlijk zijn de bloemen die je ziet bij een kornoelje niet de échte bloemen. Het bloemknopje is de echte bloem en de witte bladeren eromheen zijn schutbladeren. Als de bloem is uitgebloeid, blijven de witte schutbladeren staan, waardoor het lijkt alsof de boom nog vol met bloemen zit.

Zo heb je heel het voorjaar plezier van je kornoelje. Maar ook daarna is het een prachtige boom. In de zomer heeft de boom frisgroene bladeren en in de herfst komen er rode bessen aan de boom.

De blauweregen is ook een prachtige bloeier. Heb jij er eentje? Op deze manier laat je hem nog uitbundiger bloeien.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Garden guides. Beeld: Getty Images.