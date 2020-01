Altijd al een eigen eiland willen hebben? Dat kan hier

Samen met je partner of een vriendin de droom om met de noorderzon te vertrekken en een avontuur aan te gaan? Het Ierse koppel Alice Hayes en Billy O’Connor laten die wens voor jou in vervulling gaan.

Zij zoeken namelijk iemand die hun eiland tijdelijk wil hebben.

Adembenemende natuur

De zonsondergangen zijn er adembenemend, de kampvuren romantisch en de landschappen prachtig. Het leven op het Ierse eiland Great Blasket is verre van normaal. En voor wie wil, kan het leven daar zomaar werkelijkheid worden. Alice en Billy, die op een nabijgelegen eiland wonen, wordt het namelijk te veel en daarom zoeken zij iemand die van april tot oktober op het eiland wil passen.

Werk aan de winkel

Dat klinkt misschien idyllisch, maar er zit een keerzijde aan. Haal je geen taferelen in de trant van Op een onbewoond eiland in je hoofd. Op Great Blasket is het werken geblazen. Dagelijks worden er op het 4,5 km2 grote eiland namelijk zo’n 400 toeristen afgezet met een boot. Aan jou en je partner de taak om deze mensen te voorzien van kopjes koffie in het koffiehuisje dat het eiland bezit. Ook de paar vakantiehuisjes op Great Blasket zijn jouw verantwoordelijkheid. Maar dat alles wel in ruil voor onderdak, eten én een onderhandelbaar salaris.

Back to basic

Voor degenen die kunnen leven met het gebrek aan warm water, wifi en elektriciteit, is het een droomvacature. Aanmelden kan via het Twitteraccount van Billy en Alice. Inmiddels zijn er al 7000 avontuurlijke duo’s die de bijzondere functie wel zien zitten. Maar mocht je zelf graag een tijdje back to basic willen, de zoektocht naar het perfecte stel hiervoor loopt nog.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock.