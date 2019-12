Amerikaanse westkust bezaaid met honderden 'penisvissen'

Wie momenteel het strand van Californië (West-Amerika) op loopt, treft daar honderden, of misschien wel duizenden bijzondere vissen aan. En of je dát nou wilt, is maar de vraag.

Op zo’n 50 kilometer ten noorden van San Francisco liggen duizenden dikke mariene- of herbergierwormen op het strand. De beestjes vertonen nogal wat gelijkenissen met het mannelijke geslachtsdeel en worden daarom ook wel – je raadt het vast al – penisvissen genoemd. De wormen graven zich normaal gesproken heel diep onder het zand in, zodat je ze als strandganger niet ziet. Maar door een storm is veel zand weggewaaid en zijn de beestjes bloot komen te liggen.

Lekker zonnen

“Denk de volgende keer dat je naar het strand gaat maar eens aan al die honderden roze worstjes die op nog geen meter onder je badlaken rondscharrelen”, grapt Bay Nature Magazine. Op hun Instagrampagina delen ze een een foto van het bezaaide strand. En als je op het pijltje klikt, kun je zo’n exemplaar van dichtbij bekijken:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bay Nature Magazine (@baynaturemagazine) op 11 Dec 2019 om 11:58 (PST)

Zin in een trip waar de kans dat je dit soort gekke beesten tegenkomt minimaal is? (Al kunnen we dat natuurlijk nooit garanderen…)

Bron: The Guardian. Beeld: ANP