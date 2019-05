Amerikanen zijn diep onder de indruk van deze Nederlandse 'trouwtrend'

In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat je een ceremoniemeester in de arm neemt wanneer je gaat trouwen. In Amerika kennen ze dat fenomeen niet – tot nu.

En ze vinden het bril-jant.

Druk, druk, druk

Eerlijk is eerlijk: de taak van ceremoniemeester is eervol, maar niet altijd het geliefdste klusje. Je bent in de praktijk namelijk razend druk met alles regelen en brandjes blussen op de dag zelf. De Amerikanen zien echter alleen maar voordelen.

Traditie

In Amerika trek je of de portemonnee en huur je een weddingplanner in, of steek je zelf de handen uit de mouwen en sla je aan het knutselen. Maar die eerste optie is duur en de laatste kost bakken tijd, stress en in het slechtste scenario je relatie. Enter de ceremoniemeester. Een redacteur van de site Pure Wow is daarom jubelend enthousiast over onze traditie om een vriend of familielid aan te wijzen als ceremoniemeester.

Overspannen ceremoniemeesters

“Het is alsof je een tweede baan hebt. Ze regelen alles voor de bruid en bruidegom in de maanden voor de trouwdag.” Kost nogal wat tijd, geeft de redacteur toe, maar: ze vindt het ook een ‘amazing time‘ om te ‘bonden‘ met vrienden of familie. Het zou maar zo kunnen dat er ook heel wat vriendschappen zijn gesneuveld door overspannen ceremoniemeesters, maar hey: op papier is het inderdaad een behoorlijk briljant concept. En als je een beetje een redelijke bruid bent die niet alles op het bordje van haar ceremoniemeester schuift, is het ’t dat in de praktijk ook.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock