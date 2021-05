Zo kweek je zelf een ananasplant voor een paar euro

In Nederland hebben we niet het beste klimaat voor tropische planten, maar wist je dat je wel een ananasplant kunt kweken? Het enige wat je nodig hebt is dit artikel en groene vingers.

Het kost je wel wat tijd om de ananasplant zo hoog te krijgen zoals je het in de winkel kunt kopen, maar zelf je plant kweken is in ieder geval wél leuker om te doen. Met een beetje geduld heb jij straks een prachtige plant in huis staan.

Ananasplant kweken

Een ananasplant kweken is eigenlijk heel simpel. Wat je nodig hebt is een ananas, een glas, pot of vaas met water, een pot en potgrond. Hoe je te werk gaat zie je in onderstaande video, maar we schrijven het ook voor je uit.