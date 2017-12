5 simpele dingen die je (juist deze maand) kunt doen voor een ander

December is vaak een drukke maand vol etentjes, borrels en speuren naar de juiste cadeautjes. Dan heb je écht geen tijd om iets extra’s voor een ander te doen.

Toch? We snappen je helemaal, maar hierbij tóch een pleidooi om juist in deze drukke (en gezellige) decembermaand je handen uit de mouwen te steken voor een ander.

Voor die lieve vriendin die een moeilijk jaar achter de rug heeft. Voor die ene collega die het eigenlijk veel te druk heeft. Of voor een vreemdeling die je toevallig tegenkomt op straat. Waarom? Omdat het helemaal past in de decembergedachte én het eigenlijk maar weinig moeite kost.

1. Maak een (winter)wandeling met je buurvrouw

Zie je die ene lieve buurvrouw steeds alleen een rondje met de hond doen? Stel eens voor om mee te lopen. Grote kans dat ze het gezellig vindt en jij doet weer nieuwe contacten op. Win-win.

2. Help die oude man oversteken

Leuk hoor, die sneeuw, maar voor sommige mensen is het vooral hartstikke lastig. Bijvoorbeeld als je slecht ter been bent. Zie je een oude(re) man schuifelend de straat oversteken? Geef ‘m een arm. Kleine moeite, groots resultaat.

3. Nodig iemand van buiten je familie uit voor het kerstdiner

Is die ene goede vriendin van je vader net verlaten door haar man? Dat is nooit leuk, maar rondom de kerstdagen kun je je nóg ellendiger voelen. Vraag haar aan te schuiven bij jullie familie kerstdiner. Dat voelt misschien een beetje spannend (want gaat het wel klikken met je familie?) maar denk eraan hoe fijn dit is voor de persoon in kwestie. Gewoon doen!

4. Stuur een kaartje

Naar die collega die het zo druk heeft, naar je zus (gewoon, omdat ze je zus is) of naar wie dan ook. En nee, dat hoeft zéker geen kerstkaart te zijn. Het kost je maar 5 minuutjes en níets leuker dan een persoonlijk kaartje ontvangen.

5. Koop een extra kerstcadeautje

En geef ‘m aan iemand waar je om geeft, ook al behoort deze persoon niet direct tot je vriendenkring. Denk aan: de lieve eigenaar van de buurtwinkel om de hoek, waar je altijd je boodschappen doet. Of de barista die altijd met liefde je koffie maakt. Wedden dat er een grote glimlach op zijn of haar gezicht verschijnt? En dáár doe je het voor!

Beeld: iStock