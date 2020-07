Ja hoor: je kunt nu ook op ANWB-slippers op de camping paraderen

Je zag ze eerder al van Zeeman, Febo en Lidl, en ook de ANWB waagt zich er nu aan. Zij komen met een hysterische lijn met knalgele slippers.

Je zult zeker opvallen als je de komende weken op dit schoeisel loopt. De knalgele slippers zijn voorzien van grote witte letters. Op de ene slipper staat ‘AN’ en op de andere ‘WB’ in het lettertype dat we van de organisatie kennen.

Advertentie

Tikje retro

Het is een opvallende slipper die volgens de organisatie zelf ‘een tikje retro’ is. Wie ze wil hebben, mag flink opschieten. “Het zijn limited editions“, zegt de ANWB over de campingslippers. “Wees er dus op tijd bij.” Voor de echte fan is er nog meer goed nieuws. Er zijn namelijk ook nog eens matchende sokken verkrijgbaar. Allemaal te vinden in de webshop van de ANWB.

Gemengde reacties

De reacties op de stunt zijn niet enkel positief. Zo vinden sommigen het een beetje een uitgekauwd grapje. De marketingstunt werd eerder al uitgevoerd door Febo, Zeeman en Lidl. Waar velen het grapje toen nog konden waarderen, vinden zij het nu een beetje overdone. Juist omdat de ANWB precies hetzelfde doet als alle andere merken, en geen extra twist aan het design heeft toegevoegd. Toch zijn er genoeg mensen die de slippers hilarisch vinden en deze zomer flaneren op de knalgele stappers.

Voorgangers

Hoe denk jij over de stunt? Oordeel zelf aan de hand van de voorgangers: