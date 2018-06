Fan van Aperol spritz? Bij déze supermarkt koop je het volgende week voor een prikkie

Een wijntje of biertje is lekker op een warme zomerdag, maar een fruitige cocktail is dan nóg lekkerder. Aperol spritz is zo’n drankje waar je op een zomerse dag heel blij van wordt.

Voor de mensen die nu denken: hé een Aperol spritz? Een Aperol spritz maak je door de oranje drank te mengen met prosecco en koolzuurhoudend water. In Italië is het drankje favoriet op het terras en dat gevoel halen we natuurlijk ook graag naar Nederland.

Bitterol

Bij Lidl is het één keer in de zoveel tijd Italiaanse week. In deze week wordt het assortiment uitgebreid met Italiaanse specialiteiten. Zoals een fles Bitterol voor €4,99, waar je de verfrissende cocktail mee kunt maken.

Beeld: iStock.