Viervoeter APK: zo doe je zelf een gezondheidscheck bij je hond

Wat voor mensen geldt, geldt ook voor honden: hoe sneller je een gezondheidsprobleem signaleert, hoe beter het vaak te behandelen is. Het kan daarom geen kwaad om regelmatig een uitgebreide APK bij je hond te doen.

Hoe je dat precies doet? Hier een handige checklist.

Begin bij de kop van je hond en check zijn neus. Over het algemeen hoort deze nat te zijn, maar een droge neus hoeft niet altijd een teken van een slechte gezondheid te zijn. Let er vooral op of je kleine harde korstjes ziet, helder of pusachtig gekleurde afscheiding of bloed. Als je dit ziet dan is het verstandig om even naar de dierenarts te gaan.

De bek

Kijk goed naar het tandvlees van je hond. Dit hoort in principe zalmroze te zijn, maar kan van kleur veranderen als je hond zich niet goed voelt. Een bleke kleur kan wijzen op bloedarmoede, een blauwe kleur op een probleem met de bloedsomloop, een vaag-gele kleur kan een teken van geelzucht zijn. Het tandvlees van je hond hoort niet pijnlijk te zijn en ook niet te bloeden. Druk ter check even op het tandvlees met je vinger: als dit even bleek wordt en binnen 2-3 seconden weer z’n normale kleur krijgt, dan zit het waarschijnlijk wel goed. Check ook meteen de tanden: deze horen wit-geel te zijn en vrij van tandsteen. Het is normaal als de adem van je hond ruikt, maar de geur hoort niet te sterk te zijn.

De ogen

Bij een APK voor je hond is het belangrijk om ook z’n ogen goed te checken. Deze horen namelijk helder en glanzend te zijn, zonder enige vertroebeling van het hoornvlies. Daarnaast moet het oogwit volledig wit zijn. Het is normaal dat je hond een beetje ‘slaap’ in zijn ooghoeken heeft, maar er hoort geen waterige of pusachtige afscheiding te zitten. Beide oogleden horen ook volledig open te zijn, niet halfgesloten of snel aan het knipperen.

De oren

Check zijn oorflappen en gehoorgang: deze horen schoon en lichtroze van kleur te zijn, en zonder ontstekingen of pijnlijke plekken. Ruik ook even aan de oren om te checken of er geen nare geur uit komt. Als je hond vaak met zijn poten langs zijn oren gaat of regelmatig met zijn oren schudt dan kan dit wijzen op irritatie. Ook het vaak scheef houden van de kop zou op een ontsteking kunnen wijzen.

Het lichaam

Voor de gezondheid van je hond is het belangrijk dat hij niet te dik of te dun is. Kniel even achter je hond en ga met beide handen langs de zijkanten van zijn lichaam. In principe zou je onder een dun laagje vet zijn ribben moeten kunnen voelen. Weeg je hond of één keer per maand om gewichtsverlies of gewichtstoename op tijd te kunnen constateren. Als je merkt dat je hond plotseling veel gewicht verliest, dan zou dit bijvoorbeeld kunnen wijzen op wormen.

De vacht en de huid

Bij de APK voor je hond mag ook het checken van zijn huid en vacht niet ontbreken. De vacht van je hond moet er gezond uitzien en gezond voelen, dus het is niet de bedoeling dat het klit of af aan het vervilten is. Kijk ook naar de huid onder de vacht: deze hoort warm aan te voelen en mag niet schilferig zijn.

De poten

Check ook altijd de teennagels. Deze horen ‘heel’ te zijn en dus niet gescheurd of gesplitst. Ook is het belangrijk dat ze niet zo lang zijn dat de tenen omhoog worden gedrukt als je hond staat, hierdoor komt er namelijk extra druk op de pezen en de bindweefsels, waardoor er later problemen zouden kunnen ontstaan. Kijk in de zomer en herfst ook goed of er geen grasaren (scherpe zaden) in z’n tenen kruipen. Check tenslotte de zolen van je hond z’n voeten nog soepel en zonder wondjes zijn.

Z’n achterste

Dit is niet het leukste klusje om te doen, maar wel heel belangrijk. Gebruik eventueel chirurgische handschoentjes als je dat fijn vindt. Het achterste van je hond hoort schoon te zijn en vrij van vuil. Check vooral of er geen kleine witte segmenten (zoals kleine rijstkorrels) rond zijn anus zitten, dit zou namelijk kunnen wijzen op een besmetting met wormen. Heb je een niet gesteriliseerd teefje? Let dan op of er geen stinkende afscheiding uit de vagina komt, dit zou namelijk kunnen wijzen op een ontsteking. Check ook of je hond geen parasieten heeft zoals schurft, vlooien of teken.

Bulten en knobbels

Check de kop en de rest van het lichaam van je hond of regelmatig op bulten of knobbels. Mocht je er een spotten dan is het belangrijk om deze goed in de gaten te houden om te zien of ze van grootte, vorm of kleur veranderen. Dit kan namelijk een slecht teken zijn. Ga bij twijfel altijd langs de dierenarts.

Waarom laat mijn hond zoveel onwelriekende scheten?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dogzine. Beeld: iStock