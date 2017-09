Geinig: op deze manier weet je of een meubel in je huis staat of niet

Je wilt al een tijdje een leuke bank, maar twijfelt of die wel staat in de woonkamer. Uiteindelijk koop je hem, maar dan blijkt de kleur toch niet helemaal te passen bij de rest van je interieur. Met de nieuwe app van Ikea is dat voortaan verleden tijd.

Met de app Ikea Place krijg je een beeld van hoe dat meubel in je huis staat. Zo werkt het: je kiest het gewenste meubel en je richt de camera van je telefoon naar de ruimte in het huis waar je het wilt neerzetten. Vervolgens projecteert de app het meubel in de ruimte die jij hebt geselecteerd. Superhandig!

Nog heel even geduld

De app is voorlopig alleen beschikbaar voor iPhone-gebruikers. Zij kunnen de app gebruiken ná de IOS 11 update in oktober, want dan lanceert Apple de ‘augmented reality’-toepassing ARKit.

Bron: Bored Panda. Beeld: iStock