Déze app herkent meer dan duizend soorten planten

Het is lente en dat betekent volop groei en bloei! Je tuin, balkon, de straten en de parken kleuren groen en juist daar komt het nieuwsgierig natuur-aagje in ons naar boven. Er zijn zoveel soorten planten, hoe weet je nou welke je in die ene uitbundige tuin ziet staan?

Geen zorgen, het zou 2018 niet zijn als hier geen handige app voor bestaat. De app heet Plantnet en is een grote database die je in een mum van tijd van de juiste plantennaam voorziet. Je hoeft er alleen even een fotootje van te maken, om deze vervolgens te uploaden in de app, door te geven waar je je bevindt en de kans is groot dat de juiste naam uit de database naar voren komt.

Moeite waard

Naast dat je nu de naam niet gauw meer zal vergeten, geeft de app nog veel meer praktische informatie. Je leest meer over de herkomst van de plant en – niet geheel onbelangrijk – over de verzorging ervan. Zo weet je in ieder geval zeker dat die ene plant in de tuin de moeite waard is. Of juist niet…

Groen pareltje

De app is samengesteld door wetenschappers, maar ook jij kan je steentje bijdragen. Ben jij een echte plantenkenner en mist er een groen pareltje? Voeg deze dan gemakkelijk toe aan de database. Plantenminnend Nederland zal je dankbaar zijn!

De beste artikelen van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Linda Nieuws, Plantnet. Beeld: iStock