Brr, het is weer tekentijd. In de maanden juni en juli is de kans het grootst op een tekenbeet. Maar in welke gebieden in Nederland moet je hier nou vooral rekening mee houden? Daar is een handige oplossing voor bedacht, want een app brengt dit nu precies in kaart.

“Mensen zijn zich niet voldoende bewust van het risico van een tekenbeet”, aldus bioloog Arnold van Vliet.

Advertentie

Gevaren van teken

Het grootste risico van een tekenbeet is de kans op de ziekte van Lyme. De ziekte komt steeds vaker voor: inmiddels is het al bij 27.000 Nederlanders geconstateerd. Meestal genees je hiervan na antibiotica, maar er zijn mensen die er voortdurende pijn, vermoeidheid en concentratieproblemen aan overhouden.