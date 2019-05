Met dít huishoudelijke apparaat ruikt je huis altijd fris en fruitig

Soms ruikt je huis een beetje muf of naar de natte hond die na een plensbui weer binnen is. Op zulke momenten kan het qua geur wel een oppeppertje gebruiken. Dankzij een apparaat dat we allemaal in de kast hebben staan, is dit oppeppertje binnen handbereik.

Het geheim is, jawel, de stofzuiger.

Stofzuigen

Een stofzuiger is een hartstikke handig ding. Naast dat-ie je vloer ontdoet van stof, is het ook een prima reukverspreider. Zo kun je een paar kruidentheeblaadjes, een beetje badzout of waspoeder op de grond leggen en dit vervolgens opzuigen. Sla je vervolgens aan het stofzuigen, dan vult de geur van het badzout, de kruiden of het waspoeder je hele huis. Wat je ook kunt doen, is wat lekkere parfum of geurolie op een wattenschijfje spuiten/druppelen. Doe dit wattenschijfje daarna in de stofzuiger et voilà, je hele huis ruikt fris en fruitig.

Andere geurverspreiders

Andere fijne geurverspreiders zijn de welbekende geurkaarsen, -stokjes of een lekkere interieurspray. Ook zou je een stoffen zakje met verse bloemen en kruiden kunnen vullen en deze vervolgens op verschillende plekjes in je huis kunnen leggen.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock