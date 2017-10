Beste uitvinding ooit: dit apparaat strijkt je kleding voor je in 3 minuten

Strijken is niet echt een hobby van veel mensen, maar toch moet het steeds weer gebeuren. Je zou denken dat daar toch wel een keer wat op bedacht kan worden, en dat is nu inderdaad ook gedaan.

De Britse uitvinders Rohan Kamdar en Trevor Kerth hielden blijkbaar ook niet zo van strijken en bedachten daarom de, wat wij nu al vinden, beste uitvinding van de eeuw: de strijkrobot. En daar is helemaal niets ingewikkelds aan: je hangt de kleding in het apparaat en binnen 3 minuten komt het er gestreken uit. Daar zorgen de twee langwerpige strijkijzers in het apparaat voor.

Prijskaartje

Je doet een beetje water en wasverzachter in het apparaat en je hangt de kledingstukken (maximaal 12) erin. De apparaat doet al het werk en het enige wat jij hoeft te doen is de kleding er een paar minuten later gestreken en wel uithalen. Het apparaat is ongeveer zo groot als een kastje dus veel ruimte neemt het apparaat ook niet in. Klinkt mooi, maar het prijskaartje is iets minder mooi: vanaf maart 2018 is het apparaat te bestellen voor 699 pond, wat ongeveer 779 euro is.



