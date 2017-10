Dit is de reden waarom een appel afspoelen voor het eten niet voldoende is

Spoel jij je appel snel even af onder de kraan voor je ‘m eet? Dat blijkt volgens onderzoekers niet genoeg te zijn om ‘m echt schoon te krijgen.

Wanneer je je appel even snel met je mouw schoonmaakt, haal je misschien wel wat vuil weg, maar de giftige stoffen die je weg wilt halen, blijven dan gewoon achter. Dat is ook het geval wanneer je je appel afspoelt onder de kraan.

Pesticiden

Onderzoekers publiceerden een nieuwe studie in het Amerikaanse ‘Journal of Agricultural and Food Chemistry’. Zij schrijven dat appels de fruitsoort zijn met het meest pesticiden op de schil. Deze chemicaliën mogen in een lage dosis worden gebruikt op fruit zodat de stof niet gevaarlijk is, maar toch is het niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor je gezondheid op de lange termijn.

Weken

Daarom willen veel mensen hun appel extra goed schoonmaken voor ze deze eten. Hoe je die stof er dan wel afkrijgt? Door het fruit ongeveer een kwartier te laten weken met een heel klein beetje zuiveringszout. Uit het onderzoek bleek dat daarmee alle gifstoffen verdwenen waren. Een makkelijkere oplossing is om de appel te schillen, maar daarmee verliest de appel ook wat voedingsstoffen.

Bron: Janitv.be. Beeld: iStock.